“Ella te va a coronar”: Daniela Nicolás sorprendió con foto junto a actual Miss Universo

La Miss Chile Daniela Nicolás continúa conquistando las pasarelas y eventos del Miss Universo 2020 que se realiza estos días en Estados Unidos.

Recordemos que el evento del año 2020 fue aplazado para este 16 de mayo a raíz de las complicaciones por la pandemia del coronavirus.

En ese contexto, la actual Miss Universo 2019, la sudafricana Zozibini Tunzi, compartió con la actriz y modelo chilena y catapultaron el momento con una fotografía en Instagram.

“WITH THE GORGEOUS @missuniverse @zozitunzi 😍♥️ SHE IS AMAZING!!!!!“, escribió la Miss Chile.

De inmediato sus fanáticos reaccionaron, dándole más de 30 mil “me gustas” y diversos comentarios respecto a ser una de las favoritas del actual concurso.

“Así te veo el 16 recibiendo la 👑 vamos 🇨🇱”, “La Miss Universo 2019 con la Miss Universo 2020 ❤️”, “Ella te va a coronar”, “La reina actual, con la que merece portar la corona de @missuniverse @danielanicolas 👑👑👑🙏🙏Chile merece su segunda corona universal”, le dijeron.

Revisa la publicación: