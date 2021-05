Catalina Palacios sorprendió en las redes con look tipo “Kardashian”

El pasado fin de semana Catalina Palacios sorprendió en las redes sociales luego de que publicara una postal al más puro estilo de las Kardashian.

La ex “Mekano” compartió una postal en las historias de su Instagram en donde se lució con un enterito, junto a la cual redactó: “Me juro mam estilo #Kardashian“.

Esta postal se publicó a pocos días luego de que se encontrara en la polémica, luego de que supuestamente se realizara una intervención para agrandar sus labios.

Debido a los mensajes que recibió, Palacios replicó a estos. “He recibido mensajes respecto a mi boca personas que les gusta y otras que les gusta, pero les molesta y otras que no, la mayor molestia es respecto a que cuando me dan ganas uso ácido (hialurónico) en mis labios Y cuando no, no lo uso, para los que no lo conocen, es lo mismo que usar o no usar maquillaje”, inició señalando en una publicación

Aquí puedes ver esa publicación: