“Como el vino”: Jorge Zabaleta sorprendió con nuevo look en las redes y solo recibió halagos

El reconocido actor Jorge Zabaleta se ha mantenido bastante activo en las redes sociales gracias a sus programas en las redes sociales, en los cuales comparte de manera frecuente con el animador Francisco Saavedra.

No obstante ahora dio que hablar de manera personal, luego de que compartiera una nueva postal en donde enseñó un corte de cabello y peinado, el cual lo rememora a años de su juventud.

“New look” escribió en la publicación, en donde los halagos no se hicieron esperar para el intérprete.

“Como el vino“, “Guapísimo” y “Te ves hermoso como siempre“, fueron algunos de los mensajes que recibió en la publicación que compartió.

Aquí puedes ver la imagen: