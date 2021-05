Daniela Nicolás aclaró polémica en Miss Universo 2021: “No sé qué inventaron”

La actriz Daniela Nicolás está viviendo unos importantes días luego de que se encuentre en la competencia en Miami como candidata a Miss Universo.

Si bien la joven ha participado en diversas actividades, este martes su estadía se vio empañada, luego de que viralizaran un video en donde se ve gritando y haciendo señas con las manos, al lado de uno de los organizadores.

Debido a que este video rápidamente circuló en las redes, la también periodista salió a referirse a este hecho. “Chicos, acabo de enterarme de un video que anda circulando, diciendo que estaba pelando con alguien (…) No sé qué inventaron“, partió señalando.

Tras esto pidió que le consultaran sobre lo ocurrido antes de entrar en polémicas.

“Por favor, si no saben traten de no inventar historias porque lo único que genera es un conflicto innecesario. Lo único que pasó en ese video era que tenía que entregarle una maleta a mi hermana y ella estaba ahí, y con las mascarillas los guardias y las personas no logran entender, por lo que trataba de explicarles en señas“, afirmó Daniela Nicolás.

Aquí puedes ver el registro: