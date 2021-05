“Me está enviando audios asquerosos”: Karen Bejarano denunció acoso de seguidora en Instagram

Hace solo unas semanas la comunicadora Karen Bejarano regresó a las redes sociales tras un gran tiempo de ausencia debido a que estuvo internada en un centro psiquiátrico.

“Tuve que estar internada para entender que la única persona que puede cuidarme, aceptarme, respetarme y amarme como soy, soy yo y pretendo nunca más dejar de hacerlo“, partió expresando.

No obstante, su regreso a las redes sociales no ha sido del todo positivo como se esperaba, ya que aseguró recibir desagradables mensajes por parte de una seguidora.

La cantante se pronunció a través de las redes sociales pronunciándose sobre esto y denunciando la cuenta de Catalina Piozavac Echeverría.

“Ayúdenme a denunciar esta cuenta que me está enviando audios asquerosos y que me envió una foto que por razones obvias no la puedo mostrar porque es muy fuerte“, señaló, asegurando que esta persona además es “tecnóloga médica”.

Aquí puedes revisar la captura que compartió: