“Me tiene un odio terrible”: Adriana Barrientos terminó llorando tras referirse a polémica con Joche Bibbó

El pasado lunes se gestó toda una polémica entre Joche Bibbó y Adriana Barrientos, luego de que se confirmara que la modelo sería invitada al programa “Zona de Estrellas”, en donde le trasandino es panelista y, por aquello, se negara a participar.

Cabe recordar que el exchico reality mantiene una gran enemistad con la candidata a constituyente, asegurando que ha hablado pestes de él, por lo que se restó de participar en aquella jornada.

Este tema fue tocado por Adriana Barrientos, en donde arremetió contra Joche.

“Lo que me da más rabia de todo esto es que yo siento que me atacan, porque estoy sola. Ya estoy cansada. Este niño, el Joche Bibbo ha venido hace mucho rato en mi contra, nunca le dije algo malo, nunca me tocó referirme de él en un panel de farándula”, expresó “La Leona”.

Pero esto no quedó ahí, ya que a través de las redes sociales compartió un video en donde incluso terminó con lágrimas.

“Haber ido donde el director, porque yo estaba ayer participando en un programa que era de él, donde me habían contactado hace una semana, por lo tanto ya hace una semana sabía que iba a estar… Haberlo hecho de esta manera, publicando que me tiene un odio terrible… obviamente pensé que el día de ayer iba a estar en el panel, que no le iba a importar, y resulta que no es así“, relató.

Por último expresó: “Veo no solamente que no participó, sino que fue con un discurso de odio que yo no me lo merezco de parte de él… yo creo que no me merezco que me haga esto, porque nunca lo veté del trabajo, nunca me referí con malas palabras de él, nunca me tocó la oportunidad de opinar de él, y creo que hoy abusa, sigue abusando“.

