“Se supone lleva un luto”: Daniela Castro recibió dura crítica por inocente video y no dudó en responder

La influencer Daniela Castro no soportó los negativos comentarios tras compartir un video bailando, y entregó una rápida respuesta a estos “desubicados” mensajes.

Si bien se podría pensar que las críticas iban por su atuendo o sus pasos de baile al son de Cardi B, la situación fue distinta, ya que al menos una usuaria cuestionó su buen ánimo.

Esto, luego de que hace algunas semanas lamentara la muerte de una de sus mascotas, lo que informó a través de Instagram con un extenso y duro mensaje.

Y en su reciente publicación volvieron a este tema. “Yo veo los videos de felicidad de esta mina y no puedo creer que se supone que lleva un luto“, escribió una usuaria, obteniendo una rápida respuesta de la ex “MasterChef”.

“¿Broma? Se me han muerto 2 perros los últimos meses y me parece absolutamente desubicado tu comentario. No voy a entrar en depresión, otros perros me necesitan y la vida sigue ¿Algún problema?“, le replicó Daniela Castro, señalando que ha experimentado múltiples pérdidas en los últimos meses.

Aquí puedes revisar la publicación y su réplica: