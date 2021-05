“Al principio quedábamos amurrados”: JC Rodríguez y Monserrat Álvarez detallaron sus discusiones en pantalla

El pasado jueves los conductores de “Contigo en la Mañana” debatieron sobre las AFP, tema que los llevó a tener una discusión entre ambos, los cuales se han presenciado en más de una oportunidad por no compartir opiniones.

Este tema fue tocado en una entrevista que entregó Monserrat Álvarez y JC Rodríguez a LUN, en donde expresó que “el debate no está en pauta… siempre hay un momento en que pensamos si seguimos la pauta o seguimos la conversa“, explicando que no hay una preparación de los temas.

Respecto a los roces que han mostrado en pantalla, la periodista explicó: “No buscamos tener diferencias de opinión, sino que es de verdad lo que opina cada uno y lo decimos honestamente. Ninguno quiere tener roces, pero los dos tenemos un estilo súper apasionado y a ninguno nos gusta que nos interrumpan”.

Claro que esto también le conlleva algunos retos. “Tenemos un Pepe Grillo, que es Carmen Gloria (productora ejecutiva) y empieza: ‘si se van a picar no seguimos. No hay para qué picarse, no se dejen de mirar si el otro no ha terminado. ¡Julio, mira a la Monse! No la dejes de mirar, ¿por qué estás mirando tu teléfono?’. Ella dice eso para que no se le desbande el buque“, expresó JC Rodríguez.

Otro de los cuestionamientos que existe es si había rencor tras las acaloradas discusiones, lo cual fue desmentido. “Si al principio quizás quedábamos amurrados, hoy sabemos dar vuelta la situación y ya no. Cada vez aprendemos más que esta discusión nos enriquece a todos“.

“Es como cuando las parejas van al psicólogo y les enseñan a discutir. Te dicen: ‘Lo importante no es que no discutan, sino que aprendan a discutir‘, y es lo mismo con Julio, hemos aprendido a discutir nuestras diferencias en cámara sin quedar peleados“, afirmó Álvarez.