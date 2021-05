“Yo pierdo el control del cuerpo y me voy a piso”: El crudo relato de Matías Vera tras ser víctima de un robo

En una nueva emisión del programa “Aquí somos todos” de Canal 13, el periodista Matías Vera relató el lamentable hecho que vivió el pasado miércoles 12 de mayo, cuando fue víctima de un robo.

Según explicó en el espacio de Canal 13, donde transmitía desde las afueras del Metro Chile España, salió del metro y caminó en “dirección al oriente por Irarrázaval, iba a juntarme con alguien a quien le iba a entregar un computador“, sostuvo.

En este sentido, aseguró que sacó su celular para ver una dirección, momento en el cual apareció “por detrás mío una persona en moto y hace dos cosas: La primera, me toma la muñeca, me la tira, yo pierdo el control del cuerpo, me voy a piso y cuando estoy cayendo saca el teléfono, me lo quita y por arriba de la misma cuadra avanza hacia el oriente esquivando a las personas“.

El comunicador afirmó que este sujeto aparentaba ser un trabajador de un servicio de delivery, con la chaqueta y mochila distintiva.

Sobre esto, Vera reveló que quedó con unos “rasguños chiquititos, yo creo que la saqué bastante barata, pero me da impotencia, absolutamente”.

“Me llama poderosamente la atención que no me quitó el teléfono, me agarró la muñeca y cuando me desestabilicé ahí recién agarró el teléfono”, indicó.