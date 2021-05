“Jamás he seguido a las masas. No necesito mostrar nada más si no quiero”: Daniela Nicolás volvió a alzar la voz por su participación en Miss Universo

Este domingo será la final de la competencia de Miss Universo, que se realiza en Hollywood, Estados Unidos, y donde la Miss Chile Daniela Nicolás se ha perfilado como una de las favoritas de distintos portales.

La participación de la actriz ha cautivado nuevamente a los chilenos con este concurso, que fue suspendido el 2020 por la pandemia del coronavirus.

Así, este jueves y viernes los ojos estuvieron puestos en la candidata chilena, quien se presentó con su traje típico de “La Pincoya” , el traje de gala y el traje de baño. Y al contrario del resto de las participantes, optó por una pieza completa, descartando un bikini y otros.

Al respecto, escribió una profunda reflexión en Instagram: “Jamás he seguido a las masas, ni patrones, ni a lo que supuestamente se tiene que hacer. Desde que era muy pequeña que soy fiel a mí y a mis principios e ideales. Para mí esa es la forma de llegar lejos y ser exitoso, jamás voy a hacer algo que no me gusta solo por el qué dirán o para darle en el gusto al resto”.

“Estoy aquí porque me lo he ganado con mucho esfuerzo y me lo estoy disfrutando al máximo. Vine a Miss Universo a demostrar que ser diferentes no nos hace menos capaces, ni es algo negativo, al contrario, nos hace únicos“, agregó. “Y voy a demostrarlo en cada oportunidad que tenga”, dijo.

Respecto a sus atuendos, dijo que “elegí este vestido morado porque me fascina y me siento bien en él, elegí traje de baño completo porque gusta más, me siento cómoda y no necesito mostrar nada más si no quiero”.

“Fui la única en traje de baño entre 75, sí, pero les sorprende realmente? Ya me conocen, saben como soy y estoy feliz que Miss Universo nos de la posibilidad de expresarnos como nosotras queramos, porque de eso se trata, de ser uno mismo“, cerró.

Finalmente agradeció a sus diseñadores. “Gracias @gianninaazar por este vestido maravilloso! Que me representa en un 1000% lo que soy, distinta ♥️. Y gracias a @charlielapson por estos aros maravillosos que combinan Perfecto con mi vestido ♥️”, dijo.