“¿Tanta selfie en la Plaza Dignidad y ahora no vas a votar?”: Paz Bascuñán cuestiona baja participación electoral en algunos sectores

Un duro cuestionamiento fue el que realizó la actriz nacional Paz Bascuñán, en relación al proceso electoral que se desarrolla durante esta jornada para la elección de 155 constituyentes, 354 alcaldes, 2.252 concejales y 16 gobernadores del país.

En su cuenta de Instagram, la intérprete publicó una postal de su abuela, quien fue a votar a pesar de su edad: “Mi abuela, de 102 años, madrugó y se arregló para ir a votar“, indicó.

“Sabe que no siempre se ha podido votar en este país, sabe que detrás del acto de votar hubo una lucha que se ganó y la valora. Ejerce su derecho conquistado… y aunque sabe que seguramente no alcanzará a ver los frutos de estas elecciones, vota por sus niet@s y bisniet@s, por su país, porque le importa, porque no da lo mismo”, agregó Bascuñán.

En este sentido, planteó que “con mi madre, desde siempre, vamos a votar juntas, es la tradición. Pasan los años y sigue siendo un derecho que gozamos con alegría y responsabilidad“.

“Tanto mi abuela como nosotras nos demoramos dos minutos en votar. No había nadie. ¿Dónde están tod@s? ¿No se entendió todo lo que se juega hoy? (…) ¿te imaginas?, ¿tanta selfie en la plaza Dignidad y ahora no vas a votar ? No, no podría ser , ¿verdad? Vamos”, dijo la actriz.

Cabe mencionar que el proceso de votaciones comenzó a las 08:00 horas y culminó a las 18:00 horas. En este momento, los presidentes de cada mesa electoral realizan el conteo de votos.