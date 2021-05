“Te amo”: La reacción de Daniela Nicolás tras ensayo del Miss Universo donde estaba Luis Fonsi

Ya faltan solo horas para que la modelo nacional Daniela Nicolás se presente en la final de Miss Universo 2021, la cual tendrá lugar en Miami, Estados Unidos.

En este sentido la comunicadora tuvo la oportunidad de disfrutar el ensayo de Luis Fonsi, quien se presentará en la gala final de la noche de este domingo.

Esto fue enseñado a través de sus historias de Instagram, en donde se puede ver al cantante mientras interpretaba su nuevo single “Vacío“.

“Me desmayo, me desmayo. ¡Oh, my God! ¡Fonsi, I love you!“, fue parte de lo que gritó Daniela Nicolás en el registro, enseñando que es una fanática del intérprete.

Cabe recordar que la final iniciará a eso de las 20:00 horas en el territorio nacional, y se podrá ver a través de TNT.