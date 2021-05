“Ya me doy por pagada”: Daniela Nicolás recibió especial premio de parte de sus compañeras y compartió emotivo mensaje

Este domingo 16 de mayo se realizará una nueva edición del concurso Miss Universo, el que se llevará a cabo a partir de las 20:00 horas en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de la ciudad de Hollywood, estado de Florida.

En este contexto y en la previa de este importante evento, las participantes han sido parte de diversas actividades y también han entregado entrevistas a algunos medios de comunicación.

De hecho, la representante chilena Daniela Nicolás se ha posicionado como una de las favoritas en este certamen, siendo sumamente bien evaluada por el público, así como también por sus mismas compañeras.

Así lo dejó ver la modelo a través de su cuenta de Instagram, donde relató una emotiva historia. Según explicó, sus compañeras fueron consultadas sobre quién debería ganar el evento, tras lo cual respondieron que Daniela Nicolás debería llevarse la corona.

“Tuvimos una entrevista con Telemundo con las latinas, y dijeron que si tuvieran que elegir alguien para que gane, me eligieron a mí, quedé impactada igual, creo que el cariño de las compañeras es lo mejor que me puede pasar“, expresó la actriz, con mucha emoción.

“Que mis mismas compañeras me hayan elegido, si tuvieran que elegir a alguien para poder ganar, me elegirían a mí, ya me doy por pagada”, reconoció la modelo nacional.