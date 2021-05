“Agradecida por todo lo vivido”: Daniela Nicolás reflexiona tras final de Miss Universo 2021

Un reflexivo mensaje fue el que compartió la modelo chilena Daniela Nicolás a través de sus redes sociales, tras participar de la competencia internacional Miss Universo 2021.

Cabe recordar que la chilena no logró quedar seleccionada en las semifinales, aunque se ganó el cariño de todo el público chileno. En este sentido, quien ganó el concurso finalmente fue la modelo mexicana Andrea Meza.

Sobre esto, Daniela expresó en su cuenta de Instagram: “Gracias Chile! Gracias Miss Universo. Agradecida por todo lo vivido y por todo lo que viene“, dijo la también actriz.

“Gracias, gracias, gracias. No puedo más con todos sus mensajes llenos de amor. Me pusieron el sobrenombre de ‘Reina de corazones’ y con eso me quedo. Con el cariño de todos. Los amo“, expresó finalmente.

