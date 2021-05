“Fue heavy”: DJ Méndez desclasificó episodio de abuso sexual cuando solo tenía 10 años

El músico Dj Mendez recientemente participó del programa de conversación “De tú a tú” con Martín Cárcamo, en donde habló sobre su vida familiar, así como también se refirió a algunos episodios de su infancia.

En este sentido se refirió a un episodio de abuso del que fue víctima, cuando solo tenía 10 años, señalando que si bien al principio señaló que fue el inicio de su vida sexual, posteriormente lo consideró un abuso.

“Fue heavy. No fue algo placentero. Fue con una mayor de edad…nunca habló del tema porque se puede malentender. Pasó lo que tenía que pasar. Yo estaba nervioso. No me gustó obviamente”, afirmó el artista.

En esta línea añadió: “A estas alturas de mi vida he trabajado harto con eso. Si yo lo veo ahora y me pongo a examinar, es un abuso“.