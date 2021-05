"Le mando WhatsApps...": Gino Costa repasó dura pérdida que lo afecta a día de hoy

El periodista Gino Costa recientemente participó en “Podemos Hablar” el pasado viernes, en donde se refirió a un episodio que lo marcó a mediados del 2018, cuando falleció uno de sus mejores amigos.

En este sentido, una de las dinámicas del programa de Julian Elfenbein pidió que se levantaran “los que guarden una pena muy grande en su corazón“.

“Hace un par de años yo tuve la pérdida de un gran amigo por una enfermedad, que fue muy rápido cómo se fue agravando. Y es un dolor que lo siento permanentemente, día a día. Lo recuerdo todos los días, porque si bien uno se imagina la muerte del papá, la mamá, el hermano, pero nunca me pasé por la cabeza ver a un amigo partir”, afirmó.

Luego continuó: “Tengo el privilegio de tener amigos maravillosos. Sobre todo como era él, que era físico, loco, apasionado por vivir, sabio, el centro de la alegría, y que una enfermedad de mierda se lo llevó muy rápido de una forma muy terrible. Y me ha costado mucho soltarlo. No lo he querido soltar, pero asumirlo“.

Tras esto desclasificó que, a su manera, mantiene una conexión con su amigo. “Yo le mando WhatsApps hasta el día de hoy. Tengo sus audios y los escucho constantemente, porque su voz es tenerlo vivo (…) Era el primero que se saludaba para mi cumpleaños. Era mi fan número uno. Y no era sólo conmigo, sino que con todos mis amigos, que es un grupo bien afiatado de hombres y mujeres, somos diez, dos de Viña, compañeros de colegio. La semana pasada estuvo de cumpleaños“, partió señalando.

Por último expresó: “Me hace mucha, mucha falta. Lo extraño todos los días. Trato de compartir lo más posible con su mamá. Tratamos de compartir harto. Y tiene un lugarcito en mi casa, porque jamás lo voy a olvidar. Lo quiero mucho y lo echo mucho de menos“.

Aquí puedes ver el programa completo: