“Pasa por un proceso en donde no sabe si se quiere operar o no”: DJ Méndez habla abiertamente sobre su hijo en “De tú a tú”

En una nueva emisión del programa “De tú a tú” estuvo invitado el cantante nacional Leopoldo Méndez (DJ Méndez), quien abordó diversos aspectos de su vida privada y profesional con el animador Martín Cárcamo.

Particularmente, el artista chileno se refirió a cómo se enteró de la orientación sexual de su hijo Leo Méndez: “Las sospechas de mi hijo siempre estuvieron. No es algo que de repente ‘ah mi hijo es gay’. Yo ya lo iba cachando y era ver a mi hijo igual. No había diferencia“, comentó.

En este sentido, indicó que “lo que hizo Leo es un acto de valentía y de amor propio y de darle para adelante. Abrió la mente de varios”.

Asimismo, Leo Méndez afirmó que su hijo pasa “por un proceso en donde no sabe si se quiere operar o no. No sabía si se iba a cambiar el nombre femenino. Es parte de, porque se está conociendo“.

“Tenía claro que es gay pero van pasando cosas en el camino y un día me dice que está pensando en operarse. Hoy yo siento que se ama tanto y está tan seguro de quién es, es Leo Méndez, y ama a otro hombre”, complementó.

“Está lleno de amor ese cabro chico y de valentía, es un ejemplo“, concluyó.