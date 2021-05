Sergio Freire recordó compra de la que se arrepintió a los 5 meses: “Me daba vergüenza”

El pasado martes Martín Cárcamo arribó hasta el hogar de Sergio Freire y Maly Jorquiera para “De Tú a Tú“, en donde el comediante repasó aspectos de su carrera profesional y su vida personal.

Uno de los aspectos que abarcó gran espacio fueron sus inicios en “El Club de la Comedia”, el cual tuvo un gran éxito.

“Fue una locura, porque no lo buscábamos. Yo no lo buscaba. Yo quería hacer reír y trabajar tranqui. Pero esta fama que llega acompañada por el boom del programa, fue… que te gritaran en la calle las frases. Yo salía y todos me tenían un chiste”, señaló.

No obstante este éxito lo habría cegado. “Hubo un tiempo en que me puse hueón. Sentía que éramos los más chistosos de Chile. Eso es penca. Soberbia. Lo bueno que duró un rato”, afirmó.

En este sentido reveló que, en aquellos tiempos de éxito, se compró un descapotable. “La peor decisión que he tomado. Nunca lo abría. Me daba vergüenza. Lo vendí a los 5 meses”, reveló.

Finalmente afirmó que se replanteó sus finanzas, debido a la precaria situación al a que llegan algunos humoristas. “El mismo humor me ha enseñado todo. A ahorrar también me lo enseñaron los humoristas. Si yo quiero hacer esto, tengo que cuidarme”.