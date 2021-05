“¿Te trauma tu nariz?”: Alison Mandel desclasifica los crudos comentarios que recibe sobre su físico en las redes

Durante la jornada de ayer, la comediante Alison Mandel compartió una contundente reflexión a través de sus redes sociales, en relación al amor propio y a los desubicados comentarios que le llegan a diario sobre su aspecto físico.

Según explicó Mandel en su cuenta de Instagram, “cuando juego a lo de las preguntas al menos 8 preguntas son de mi nariz, tales como ‘¿no has pensado en operarte?, ¿te trauma tu nariz?, ¿Te gusta tu nariz?’“, contó.

Tras esto, indicó que “la verdad no es un posteo de positivismo tóxico, pero me sorprende que se normalicen una y otra vez los estándares de belleza decretados por no sé quién”, dijo la actriz, agregando que “yo no me operaría ni menos la cara porque es mi personalidad completa“.

“Cuando la gente lo hace porque lo quería hace años lo entiendo y felicito que se sientan bien decidiendo sobre sus cuerpas. Yo me encuentro súper bonita así jajaja y me gusta mi nariz rota con personalidad, amo las narices y las cicatrices así que no se preocupen por mí”, complementó.

Asimismo, reveló que “me han ofrecido un canje de operación de nariz hartas veces (lo cual me violenta un poco) pero yo sin ella no sería yo, y respiro súper bien que es lo importante”, declaró finalmente.

Posteriormente, a través de sus “historias” de Instagram, Alison señaló que “cuando me preguntan ‘¿cómo tienes paciencia para tanta gente hueona en Instagram?’, pues la respuesta en bloquear. Debo tener 10 contactos bloqueados“, afirmó.