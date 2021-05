Concursante de “Pasapalabra” reveló su mayor debilidad en la competencia y cómo se entrena

La concursante Andrea Vergara se ha consagrado como una de las participante icónica del programa de CHV “Pasapalabra”, sumando 37 participaciones en el espacio, desde su reestreno.

La joven de 30 años ha destacado con su talento en el programa, destacando en especial por su rapidez en las pruebas musicales. No obstante, recientemente en conversación con LUN reveló un aspecto en el que ha debido trabajar de manera ardua: su ortografía.

“En el deletreo (uno de los concursos de Pasapalabra) se nota mi mala ortografía. Dije que conserje de escribía con ‘g’ y hallulla con ‘y’“, reveló al citado medio.

Tras esto señaló que se ha preparado, para que no vuelva a ocurrir: “Tengo cuatro cuadernos con palabras que puedan salir en el programa y las estoy repasando todo el tiempo”.

Por otro lado también se refirió a sus fallos con la ortografía: “Una vez me preguntaron una palabra que empezaba con O y estuve todo el rato dudando si era ‘horizonte’, y era ‘objetivo’. Me da vergüenza ver El Rosco cuando me equivoco en una tontera“.

Finalmente precisó que las palabras con las que entrena las tiene organizadas con orden alfabético y están escritas a mano, lo cual también tiene una explicación: “Siento que si no escribo no me lo aprendo, y tiene que ser a mano porque no soy muy dada a la tecnología“.