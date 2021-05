"Me hubiese gustado continuar...": Simón Oliveros habla tras su salida de la conducción de "Mucho Gusto"

Fue en abril de este año cuando el periodista José Antonio Neme volvió a la conducción del matinal “Mucho Gusto” de Mega, en compañía de Diana Bolocco, Soledad Onetto y Karla Constant.

De esta manera, el comunicador Simón Oliveros dejó su puesto en el espacio matutino y volvió a reportear en las calles.

El profesional de Mega abordó este tema en conversación con Julio Jung Jr. para el programa El Cuestionario, donde aseguró que le hubiese gustado continuar en la conducción del matinal.

“En un minuto dijiste que estabas muy contento e incluso cumpliendo el sueño del pibe, cuando te nombraron en la conducción del matinal”, comenzó expresando el actor durante el capítulo.

Tras esto, Oliveros respondió que “exacto. Sí, definitivamente, imagínate, pasó todo lo que pasó y quedé ahí parado. Siempre que me preguntaban decía ‘¿has visto en las películas cuando pasa un huracán y queda uno parece mirando para todos lados? Ese fui yo’”.

“Siempre trabajé para ese momento. Obviamente me hubiese gustado continuar, para qué te voy a mentir. Me hubiera gustado continuar, pero también uno entiende las dinámicas de la tele, así que nada. Yo soy como el ‘Pitbull’, como Gary Medel, donde me pongan juego. No estoy ni ahí”, agregó.

“¿Pero no te deja una sensación un poco extraña que no te hayan retomado en la conducción del matinal?“, insistió Julio Jung, a lo que el periodista contestó que “sorpresa no, porque nunca… Yo lo hacía día a día, lo estaba pasando bien, estaba aprovechando, eran horas de vuelo. ¿Me hubiera gustado que me ratificaran? Sí, pero bueno, así es la industria“.

“Como dice un dicho que me encanta, la vida parte cuando uno llega a la casa, se saca las zapatillas y abraza a los hijos. El resto es música”, concluyó.