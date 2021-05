Daniela Castro desclasificó discusión que tuvo con un taxista: “Él egoísta peleaba”

La influencer Daniela Castro recientemente reveló una discusión que tuvo con un taxista en la capital.

La situación fue expuesta a través de las historias en las redes sociales, en donde expresó: “estaba saliendo del estacionamiento y le iba a dar plata al señor, un señor que no era de los ‘estacionadores’ pero que estaba con su pañito. Y atrás el taxista me tocaba y tocaba la bocina. Me dijo (el caballero) ‘no importa, deme después la plata”.

“Pasó el taxista al lado mío. Paré, porque soy choriza, y le dije ‘¡Señor! Le iba a dar plata al tío del estacionamiento y ahora por su culpa no le voy a poder dar. ¿Le va a dar plata usted? Y yo peleando, gritándole. Así que por eso estaba peleando”, sumó luego.

Finalmente la ex “MasterChef” señaló que “quería darle plata al señor ‘estacionador’, pero el taxista egoísta peleaba“.