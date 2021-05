“Va a salir arrancando”: Diputado Ignacio Urrutia tuvo tensa discusión con Eduardo Fuentes y abandonó conversación en vivo

El diputado Ignacio Urrutia, del Partido Republicano, el pasado miércoles participó en el programa “Mentiras Verdaderas” de La Red en donde se enfrascó en un tenso debate con el conductor Eduardo Fuentes.

La situación se desarrolló luego de que discutieran sobre el proyecto para indultar a quienes fueron detenidos por manifestaciones durante el estallido social.

En este sentido Urrutia habló sobre su proyecto para indultar a los que cumplen condena por violaciones de los derechos humanos, refiriéndose luego a los cargos que tienen en su contra.

No obstante cuando Fuentes intentó preguntarle algo, se molestó y aseguró que no lo dejaban hablar, por lo que luego terminó cortando la comunicación.

“Yo soy el conductor de un programa que hace preguntas“, partió señalando Eduardo Fuentes ante la molestia del parlamentario, a lo que él aseguró que ha sido “interrumpido sin parar”.

Y los ánimos se calentaron: “Si mal no recuerdo, yo soy el conductor de un programa que hace preguntas. Entonces si usted no me deja hacer la pregunta… Es mi pega poh“, replicó Fuentes.

Ante esto Urrutia realizó una analogía: “Espérese un segundo. Yo cuando invito a una persona a mi casa, soy deferente con él. Usted me invitó a su casa. Así que por lo menos sea deferente conmigo. No sea maleducado”.

Este argumento desencadenó una pronta respuesta del conductor: “Ah. ¡Se está victimizando! Pero cómo se va a victimizar si estamos conversando”.

No obstante este punto fue rechazado por el político, en donde volvió a la metáfora de estar “en su casa”: “No, no me estoy victimizando pues iñol. Si estoy en su casa, no estoy en la mía. Cuando usted venga a mi casa yo lo voy a tratar bien. No se me pasaría ni por la mente tratarlo mal”.

No obstante, cuando Eduardo Fuentes intentó volver a la entrevista, el invitado optó por finalizar la conversación: “Bueno, ha sido un agrado, ¿ah? Gracias por la invitación“.

Antes de que se desconectara Fuentes intentó detenerlo, en donde incluso citó a Carlos Larraín, quien también ha protagonizado hechos similares. “También va a salir arrancando“, expresó.

“No, yo no arranco, hombre. Yo no arranco por ningún motivo. Me dijeron 5 minutos y ya van 10. Así que hasta luego, que le vaya muy bien”, argumentó Urrutia.

Finalmente esto terminó con una frase de Eduardo Fuentes: “Salió arrancando. Los valientes soldados salieron arrancando“.

Aquí puedes revisar el momento: