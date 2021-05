“¡Ya no puedo más! estoy cansada de todo”: Ingrid Aceitón compartió preocupantes mensajes en sus redes sociales

La modelo Ingrid Aceitón compartió preocupantes mensajes a través de sus redes sociales, en relación a la pérdida de su embarazo que tuvo a mediados de enero. Cabe recordar que la exchica reality perdió a su hija Alice cuando tenía 7 meses de embarazo.

Fue a través de Instagram donde Aceitón publicó desgarradoras palabras, puntualizando en que se siente “cansada” y “vacía”.

“Ya no sé qué hacer, grito, golpeo… y nada lo entiendo, maldita desesperación. Me siento tan vacía, diminuta en este estúpido mundo. Ya no puedo más, estoy cansada“, declaró Ingrid en sus “historias”.

A esto añadió: “¿Cómo volver a vivir normal? ¿Cómo seguir adelante? Ya no sé qué hacer para estar bien, estoy cansada”, dijo la modelo, preocupando en gran medida a sus seguidores.

Revisa a continuación sus historias: