"Es irresponsable informar a la rápida (...) no tengo Covid": El enojo de Benjamín Vicuña por fuerte acusación en su contra

Durante la jornada de este viernes, varios medios de comunicación informaron que el actor Benjamín Vicuña fue a grabar una serie en Argentina con síntomas de Covid-19. Se trata de la producción “El Primero de Nosotros”, la que se graba en los estudios de Telefe.

La noticia fue dada a conocer por la periodista Fernanda Iglesias en el espacio Mucha Radio, donde señaló que “el Gremio llamó a una Asamblea porque (Vicuña) expuso a todos los trabajadores“.

Fueron justamente estas declaraciones las que causaron la reacción del actor nacional, quien decidió explicar la situación a través de su cuenta de Instagram.

Según Vicuña, él no está contagiado con Covid-19 y cuenta con las dos dosis de la vacuna contra la enfermedad: “La Salud es un tema demasiado sensible como para jugar y especular“, declaró.

Junto a esto, afirmó que “no tengo Covid. Estoy bien, tengo mis dos vacunas puestas en Chile, no tengo síntomas, me hisopo cada 72 horas hace ya más de 8 meses debido a mis compromisos laborales y me tomo mi trabajo y los protocolos muy en serio“, dijo.

“Es irresponsable informar a la rápida, sobre todo entendiendo el duro momento que estamos pasando“, añadió Benjamín, puntualizando que “sin duda la salud es lo primero y por lo mismo estamos todos cuidándonos”.

“Sin embargo, este tipo de noticias afectan a una industria y una sociedad golpeadas“, cuestionó el intérprete chileno.