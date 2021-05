"Las rotas que me atendieron...": Helhue Sukni vivió incómodo momento tras ser tratada de "ladrona" en un local de comida

La abogada Helhue Sukni vivió una incómoda situación en un restaurant en la ciudad de Iquique, donde se trasladó por motivos de trabajo.

Según explicó a través de su cuenta de Instagram, al intentar ingresar al local de comida le prohibieron la entrada, puesto que le solicitaron una reserva previa.

En este sentido, Helhue comentó que la reserva fue realizada por unos conocidos de ella, pero de igual manera se le negó el ingreso.

“Estoy súper choreada, no vengan nunca, porque las rotas que me atendieron me trataron prácticamente de ladrona porque no tenía reserva“, indicó la abogada.

Junto a esto, aseveró que “unas niñas que conocí anoche me dijeron que iban a reservar, pero como no me sabía los nombres y apellidos no me dejaron entrar”, sostuvo.

Asimismo, contó que las meseras “me dijeron que no podía entrar a este restorán porque podía sustraer algunas especies del local”.

“Les digo de verdad que jamás vengan a esta inmundicia“, dijo finalmente.

Revisa el video a continuación: