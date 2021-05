“Me enseñó mis propios límites”: Kathy Contreras reveló por qué su parto en casa finalizó en una clínica

El pasado jueves en la madrugada la ex “Calle 7” Kathy Contreras dio a luz a su primera hija, Selva Renata Paz, en un parto que si bien planeó para ser casero, terminó realizándose en una clínica.

Sobre este aspecto la influencer habló con LUN, en donde entregó detalles de cómo fue aquella jornada tras 21 horas de contracciones.

Hace dos semanas Contreras presentó a su equipo en las redes sociales, a su doula y dos matronas quienes la asistieron en esta intención de tener a su bebé en casa.

Sin embargo este objetivo no fue conseguido, luego de que si bien pusieron la piscina para parir en casa, “era muy intenso el dolor (…) No soporté el umbral de dolor sin anestesia, y lo acepto. Esta alma viene bastante intensa, y como todo hijo, te viene a enseñar. Ella me enseñó mis propios límites como venirme a la clínica por anestesia”, explicó.

En este sentido señaló que logró un parto “muy humanizado” en la clínica. “Fue muy hermoso, pero intenso. Lo que me tiene más contenta es que mi hija haya nacido sana y que fue un parto respetado y humanizado“, afirmó.