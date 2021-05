“Puedo defenderme ante cualquier virus”: Monumental funa contra Cata Vallejos al declararse anti-vacuna

La influencer Catalina Vallejos encendió las redes sociales este sábado luego de dar sus razones para no vacunarse con el COVID-19, la enfermedad que ha provocado la pandemia de coronavirus.

“Esta pregunta se repite bastante así que la voy a responder. No tiene nada de malo obviamente dar mi opinión personal acerca de lo que pienso de esto, pero vamos a ir por parte. Primero, ¿si me voy a vacunar? No. No me voy a vacunar“, comenzó diciendo.

La ex participante de Calle 7 dijo que sus razones eran porque “casi nunca me vacuno con nada, con ningún tipo de vacuna que salga, ni con la influenza ni nada que salió nuevo, porque siento que puedo defenderme yo misma, mis defensas son fuertes, trato de alimentarme bien, como saludable, hago deporte, soy una persona saludable, en fin, así que siento que puedo defenderme ante cualquier virus”.

Luego, erróneamente dijo que “yo ya tuve el coronavirus”, por lo que “ya tengo los anticuerpos”.

Tras sus descargos en contra de la vacuna, su respuesta se hizo viral y fue objeto de fuertes críticas en Twitter.

“Mal uso del poder de la información. La siguen miles de personas y ella tira información falsa como si fuera cierta… que asco de persona Cata Vallejos”, “Cata Vallejos es todo lo que está mal”, “Lamentablemente Cata Vallejos, olvidó cuidarse de una enfermedad mayor: LA IGNORANCIA!”, “La Cata Vallejos diciendo que es una persona saludable y que puede vencer al covid. La cantidad de gente “saludable” que he visto terminar en UCI amiga, ni te imaginas”, “Fuese su auspiciador Adidas, le cancelo el contrato por mal informar a la gente en Pandemia y Estado de Catástrofe”, “Yo no necesito a karol dance a mi lado para ser funada , yo puedo solita”, fueron algunos de los comentarios.

Cata Vallejos es todo lo que está mal🤦🏻‍♂️ https://t.co/NBob1rtwpP — Benjamín Figueroa (@benjafigueroa_) May 30, 2021

Yo despues de ver las historias de la Cata Vallejos diciendo que es anti vacunas y que ella se alimenta bien y hace deporte entonces se puede defender sola del virus…. pic.twitter.com/rsgvX0NAsE — valentina (@lifeinvale) May 30, 2021