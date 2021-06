¿Crisis en el pololeo? Pamela Díaz asegura que está pasando por un “momento muy raro” en su relación con Jean Philippe Cretton

Una inesperada confesión fue la que realizó la animadora Pamela Díaz acerca de su relación con el periodista Jean Philippe Cretton.

Durante una transmisión en vivo que realizó la comunicadora junto a Rocío Marengo y Chiqui Aguayo, sostuvo que están pasando por un momento muy “raro” dentro de su pololeo.

“¿Por qué la gente me dice que te pregunte por Jean?”, consultó la comediante Chiqui Aguayo, tras lo cual Díaz preguntó extrañada: “¿Por Jean Philippe?”.

“Sí, todo el mundo me dice ‘pregúntale por Jean’, ‘terminaron…’ ¿Qué salió ahora?“, preguntó nuevamente Aguayo, a lo que añadió que “decirle a la pipol, que si hubieran terminado esta hueona me hubiera contado porque no me voy a enterar por un live que terminó. O sea hasta aquí llega la amistad. Imagínate enterándome ahora que terminaron. Le digo a la gente que no pueden haber terminado porque yo sabría, no estaría haciendo el loco aquí”.

“No poh, no hemos terminado, pero… (finge que llora) Estamos pasando por un momento muy raro“, respondió la exrostro de Chilevisión. “¿Por una crisis? Después de la crisis viene la terminada”, sostuvo la comediante.

“No me digas eso“, contestó Díaz, tras lo cual Chiqui aseguró que “los famosos son como así”.