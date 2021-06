Amparo Noguera abre sus sentimientos sobre la maternidad: “Nunca me propuse ser mamá, no es una decisión”

La destacada actriz Amparo Noguera se sinceró en un entrevista con Martín Cárcamo para el programa “De tú a tú” sobre la maternidad y de la presión que existe sobre ella y su pareja Marcelo Alonso para ser padres.

En ese sentido la artista de 56 años comentó que durante su carrera muchas personas le consultaron e incluso la cuestionaron por no tener hijos, mencionando al respecto que es algo que no ha sido premeditado, sino que “sencillamente no se dio”.

“Yo nunca me propuse no ser mamá, no es una decisión, estuvimos varias veces sentados en consultas de óvulos donados. Me sentaba, llegábamos, hacíamos las preguntas pertinentes, después llegaba el día del tratamiento y no, no me lo hacía“, comentó Noguera, agregando al respecto que la decisión pasaba por ambas partes, no solo por ella.

En ese sentido, la actriz agregó que “hay una presión súper fuerte de tener que ser padres y finalmente ninguno de los dos hemos sido capaces”, confesando además que el negarse a la maternidad puede ser por un “miedo de combinar la vida que yo tengo y que me interesa y que para mí es muy importante, con un hijo. Yo no hubiera podido hacer esa división”.

Mientras que al reflexionar sobre si le faltó a ella haber vivido la maternidad en su vida, comentó que siempre está “una pregunta de cómo sería esa cara de ese hijo o hija, cómo sería mi familia“.

Algo que si ha podido vivir, es el poder desarrollar su lado maternal, esto gracias a convivir con sus sobrinas, hijas de su hermana Piedad. “Ella tiene tres niñitas que son mis sobrinas, desde que son muy pequeñas han sido prácticamente hijas mías, junto con Piedad. Hemos sido dos madres“.

“Probablemente, si ellas no estuvieran, sí me habría dolido más”, sentenció la actriz.