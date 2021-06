“Círculo Central” vuelve a la TV con Felipe Bianchi y Romai Ugarte

TV+ se prepara para reestrenar un nuevo espacio de deportes en la pantalla, pero con reminiscencia del pasado: “Cículo Central”.

El programa que alguna vez contó con figuras como Eduardo Bonvallet y Elías Figueroa, ahora se renueva con la vuelta a la televisión de los periodistas deportivos Felipe Bianchi, Romai Ugarte y Marco Sotomayor.

La promoción del programa promete traer de vuelta la polémica, el debate y “lo que pocos se atreven a decir del fútbol”.

“Vamos hacer un programa periodístico donde buscaremos y diremos cosas que otros no pueden decir, algunos por compromiso, me imagino. Pero no va estar exento de debate, más allá de la contingencia futbolística del día a día”, dice Ugarte.

“Vamos ir tras cosas como, por ejemplo, quiénes compran equipos del fútbol chileno, en qué se gastan las platas y una serie de información que muchas veces no se dice, se oculta o se guarda“, agrega.

“Círculo Central” se estrenará este domingo a las 23:00 horas.