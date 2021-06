“Eh, papito, ¿por qué dice eso?”: El tenso debate que se produjo entre Cristián Riquelme y Antonio Vodanovic

En el último capítulo de “Yo Soy” se vivió un tengo momento entre los miembros del jurado Cristián Riquelme y Antonio Vodanovic.

La situación se dio tras el duelo de Brian Johnson y Ricardo Montaner, en donde ambos intérpretes dieron todo de sí, obteniendo una nota de 9,9, por lo que el jurado debía tomar una decisión.

“Yo tengo que ser muy honesto con Montaner, es igual. La actuación hoy día a mí me convenció 100%, y también me convenció Don Brian, pero está claro que mi voto va para Brian Johnson. Y no voy a hablar más hoy día. Estoy que vomito de emoción“, inició señalando Cristián Riquelme.

Pero Vodanovic entregó otra postura: “Yo reconozco todos los méritos que tiene Brian Johnson y soy el primero que lo aplaude porque creo que es exactamente igual al original, pero a mí me gusta entender la música. Y si bien entiendo lo que dice en inglés, no me hace sentido la letra”.

Tras esto Riquelme expresó: “Bueno, yo tengo mi punto y Antonio tiene el suyo“, en donde ante este empate se discutió sobre el criterio para evaluar.

Así, Antonio Vodanovic expresó: “Hay una diferencia de dificultar. Qué canción te llega más. Cuando son dos muy parejos, que son tremendamente buenos, hay una cuestión de de sensibilidad. Y yo he sido súper honesto desde el primer día. Lo que sabe de rock Cristián no lo sé yo. Y lo que yo sé de muchos latinos, no lo sabe Cristián“.

La reacción de Riquelme fue inmediata: “Ehh, papito, ¿por qué dice eso?“. Y Vodanovic replicó: “Porque yo los conozco. Yo te diría todos los iberoamericanos de las últimas generaciones los conozco a todos, más allá de en un escenario”, afirmó.

Finalmente Riquelme cerró el tema: “Quiero rematar una cosa, que es importante. Yo no estoy votando por gusto personal, porque a mí evidentemente que me gusta mucho más AC/DC. Yo siempre le he dicho a Montaner que la seguridad tengo que verla al 100%. Y la estoy empezando a ver cada vez más, pero no logro ver esa seguridad que sí tiene Brian Johnson“.