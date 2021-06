José Antonio Neme desclasificó los insultos recibidos por defender la vacunación: “Me han dicho que soy una mierda”

Un tenso momento se vivió esta mañana en el matinal “Mucho Gusto”, cuando al tratar la importancia de vacunarse para combatir el Covid-19, José Antonio Neme confesó haber recibido insultos por defender la iniciativa de inoculación.

Todo comenzó con la periodista Diana Bolocco, quien demostró que el coronavirus no distingue ni discrimina por edad ni condición física, recordando “el caso del ciclista que falleció. Uno dice ‘un deportista de elite debiera tener un sistema inmune más preparado’, y no es así”, sostuvo.

Fue entonces cuando el comunicador apoyó a su compañera, comentando: “Aunque me troleen y me manden los mensajes que sea. Porque me han amenazado, me han dicho que soy una verdadera mierda”.

“Yo leo todo lo que me llega. Me dicen eso porque yo soy súper pro-vacuna y no voy a admitir a aquella personas que andan con la teoría de la ‘plandemia’ y todas esas estupideces”, agregó Neme.

En ese sentido, el comunicador fue tajante con las personas que “dicen que comen sano, que toman vitaminas y que su sistema inmune es a prueba de todo, me parece peligroso”, ante lo cual agregó que “no se trata de mi derecho, ni de decisión arbitraria, aquí hay ciencia detrás”.

“La vacuna es nuestra única vía de salida y responde a una investigación de más de veinte años”, sentenció.