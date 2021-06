La compleja razón familiar por la que Julia Fernandes regresará a Brasil

Recientemente la exchica reality Julia Fernandes utilizó su cuenta de Instagram para revelar que se ve en la obligación de abandonar nuestro país, debido a una situación familiar.

La brasileña reveló esto a través de las stories, señalando que a un tío le detectaron un agresivo cáncer. “Hace un buen tiempo pasó esto, y por eso desaparecí un poco de las redes…Muy pronto me iré a Brasil, si Dios quiere este mes“, afirmó.

Junto a esto además detalló que este es su tío abuelo y fue una de las personas que la ayudó a criarla ,por lo que es como un padre para ella.

“Infelizmente, yo perdí a mi abuelo unos meses antes del choque (con su ex pololo Ignacio Lastra), y ahora mi tío fue diagnosticado con cáncer (…) Han sido meses muy difíciles, yo sé que las personas que tienen algún familiar con cáncer saben lo que estoy sintiendo”, narró.

Tras esto se refirió a los cuestionamientos que podrían surgir por viajar en medio de la pandemia del Covid-19. “Durante muchos años yo fui juzgada en este país por seguir trabajando, por ser modelo, porque no podía aparecer en la tele y es el único trabajo que yo no conocí en mi vida”, inició primero.

Luego expresó: “Yo salí de mi casa a los 15 años para tratar de mantener a mi familia, y gracias a Dios nunca le he pedido a nadie, yo trabajo con mi imagen y ahora puedo ir a ver a mi familia, pero ya no me la puedo sola“, señalando que busca llegar a Brasil, indicando que sus planes son hacer “todos los trabajos que pueda, sacarme todas las fotos, videos y le voy a poner todas las ganas, porque yo necesito eso y este es el verdadero motivo de ir a Brasil, porque mi familia me necesita más que nunca y estamos pasando un momento muy difícil“.