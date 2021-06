“Me tiene emocionado”: Ricky Martin anunció colaboración con Paloma Mami

El pasado jueves el artista puertorriqueño Ricky Martín reveló el lanzamiento de una colaboración con nada menos que la cantante chilena Paloma Mami.

Recordemos que la joven de 21 años continúa en la promoción de su álbum más reciente, “Sueños de Dalí“, el cual fue estrenado en marzo.

Este anuncio fue señalado a través de Twitter, en donde además reveló que el sencillo se llamará “Que Rico Fuera“.

“¡Esto me tiene emocionado! ¿Paloma Mami estás lista?“, fue parte de lo que escribió en la publicación.

Por otro lado Paloma Mami también compartió un video a través de su cuenta de Instagram, junto a la cual escribió: “Me junté con la leyenda y montamos una bomba. Están ready?“.

So excited about this one! Can’t wait to share it with you all! Are you ready @PalomaMamicl? #quéricofuera 🔥🔥🔥🔜

¡Esto me tiene emocionado! @palomamamicl estás lista? #quéricofuera #play🔥🔥🔥🔜 pic.twitter.com/0tVueeVW0o

— Ricky Martin (@ricky_martin) June 3, 2021