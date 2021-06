Kel Calderón se une a campaña del Gobierno para incentivar vacunación: Paula Daza compartió video y le agradeció en Instagram

La influencer Raquel Calderón relató hace unas semanas su experiencia con la vacunación contra el COVID-19 y se ha manifestado en varias oportunidades a favor de la inoculación para frenar los contagios de coronavirus.

Lo anterior tomó ahora un especial peso, pues envió un mensaje a través de un video incentivando la vacunación, para la campaña del Ministerio de Salud.

“Hola, soy Raquel Calderón y tengo 30 años. Venía a decirles que en esta pandemia ya no existen excusas para no vacunarnos frente al covid-19. Las vacunas son seguras y no solo estarán ayudando a proteger tu salud sino también la de tu familia y la de todos tus seres queridos. Por eso la invitación es que te acerques al centro de vacunación más cercano a tu casa según el calendario del Minsal y te vacunes frente a este virus que nos ha hecho pasarlo tan mal este último año. Yo me vacuno sí o sí”, dice en el breve video.

Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, escribió en Instagram: “La influencer @k3lcalderon también se sumó a la campaña #YoMeVacuno ✌️ para motivar a los más jóvenes para que asistan a vacunarse contra el #COVID19. ¡Muchas gracias Kel!”.

Revisa el video: