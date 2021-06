Ernesto Belloni entregó detalles de grave accidente que sufrió debido a su sonambulismo

El pasado sábado se emitió un nuevo capítulo de “La Divina Comida” en donde famosos rostros se la jugaron en la cocina.

Así, quienes participaron en el espacio fueron Nicole Putz, Francisca Crovetto, Checho Hirane y Ernesto Belloni.

Este último sorprendió con su relato, luego de que le regalaran un pijama, lo que dio a que explicara que es sonámbulo.

“Yo de verdad soy sonámbulo, soy sonámbulo peligroso, o sea, de tirarme por las ventanas“, inició señalando.

Junto a esto el comediante además relató que, hace años, sufrió un complejo accidente debido a esta afección.

“Gracias a Dios no más de dos pisos. Hace como 10 años fue el (accidente) más grande en Viña del Mar. La primera vez me tiré de una ventana durmiendo, el único problema es que estaba cerrada y yo con la desesperación me tiré y todo cortado”, detalló.

Finalmente explicó que, para su fortuna, el accidente no fue de gravedad. “Me caí arriba de unos matorrales, ahí no me pasó nada. Yo me acuerdo que salí disparado”, sostuvo.