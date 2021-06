Pamela Díaz por despido de Karim Butte en CHV: ¿Si lo hubiera hecho JC, Elfenbein, o Jean Philippe? ¿Los hubieran echado?”

Siguen el revuelo por el incidente que involucró al experiodista de CHV, Karim Butte, quien fue sorprendido en una fiesta clandestina en Lo Barnechea, junto a Dante Poli y otros 20 individuos. Debido a esto, el canal tomó la decisión de despedir al rostro.

Fue Pamela Díaz quien se encargó de avivar la polémica resolución del canal. “¿Qué hubiera pasado si esto lo hubiera hecho Julio César, o Julián Elfenbein, o Jean Philippe? ¿Los hubieran echado?”, disparó la animadora.

Sus declaraciones, realizadas en “Me Late Prime”, fueron rápidamente contestadas por su compañero Andrés Caniulef, quien aseguró que “era la única forma de salvar esta situación lamentable”, esto, debido a que “nadie quiere desearle estar desempleado a nadie, él como conductor de noticias ya no podía seguir”.

Otro de los que participó en el debate fue Daniel Fuenzalida, quien sugirió que el periodista pudo haber sido “reubicado”. Ante esto, Caniulef nuevamente respondió que esto “hubiese sido poco honesto”, y que además “hubo una conversación con él y ambos estuvieron de acuerdo en que no había otra forma”.

En ese sentido, Díaz aseguró que “ninguno quiere perder su pega sabiendo que no hay ninguna puerta abierta en otro canal y las cosas no están tan simples como antes, que uno decía ‘ya, ok, no tengo pega, pero puedo hacer otras cosas”.

Posteriormente esta desclasificó una infidencia respecto a como es el Butte fuera del trabajo: “Es simpático, es callado. Yo he carreteado un par de veces con él. Es un gallo prendido, le gustan las chiquillas, es bien querido por las chiquillas”.