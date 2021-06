“Hay dolor, pero buen ánimo”: Carolina Escobar entregó detalles tras operación por fractura

El pasado lunes la periodista Carolina Escobar se ausentó del matinal “Buenos Días a Todos”, realizando una transmisión desde su casa, luego de que explicara que hace un tiempo se quebró un tobillo, situación que se complicó.

“Por más empeño que puse en la recuperación, no lo logré. Ahora toca operarse“, sostuvo en el espacio de TVN, dando a entender que estaría lejos de la pantalla por un tiempo.

Así, este martes se realizó la intervención, luego de una fallida recuperación tras una lesión que se gestó en abril del 2019, cuando cayó de un caballo.

“Esa vez tuve una triple fractura de tobillo derecho y esguince en la pierna. Hubo una microfractura que no logró sanar, que nunca pegó”, partió detallando la comunicadora a LUN.

Respecto a la operación, señaló que duró una hora y media. “Hubo un proceso de deterioro en el cual el cartílago estaba necrosado y el hueso tenia algo así como una carie. Rasparon esa carie y con una máquina me hicieron unos piquetes al hueso para que el cuerpo entienda que debe sanar esta zona”.

Sobre su estado actual señaló que se siente un “poquito aportillada. Hay dolor, pero buen ánimo. Por mí ya estaría tejiendo, pero todo el mundo me dice que por favor haga las cosas con calma”.

Finalmente hizo un mea culpa sobre la situación de su pie, señalando que no se cuidó como debió.

“Me hice todas las terapias que encontré, aplicar frío, calor, y no lo logré. En marzo caché que no daba resultado. Pero no me cuidé como debiera“, expresó.

Aquí puedes ver una publicación que compartió tras su operación: