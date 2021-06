“Aquí Somos Todos” cumplió 300 capítulos al aire marcando un hito: inaugurará su primer Centro de Reforzamiento Educacional y Aprendizaje

El programa “Aquí somos todos” cumplió ayer jueves 10 de junio sus 300 capítulos en vivo, llevando como bastión la solidaridad y esparciendo alegría a las personas más vulnerables del país, pero también, lo hizo marcando un hito que significará un legado para el programa: inaugurará su primer Centro de Reforzamiento Educacional y Aprendizaje (CREA).

El pasado miércoles, el programa conducido por Ángeles Araya se activó por las madres del campamento “Los Areneros”, en la comuna de Puente Alto. Las mujeres del lugar buscaron ayuda para los 198 niños del campamento, esta pandemia ha sido compleja para la educación de sus hijos por la falta de conectividad y porque los padres no saben cómo enseñarles a reforzar materias escolares.

Es por eso que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, quien estuvo activándose en el estudio del programa, fue el encargado de anunciar la pronta inauguración del primer CREA de “Aquí Somos Todos”, con un módulo multiuso para que los niños puedan recibir la principal herramienta ellos necesitan para que puedan salir adelante: la educación.

La falta de oportunidades no puede ser un impedimento para que los niños en situación vulnerable no puedan continuar estudiando. Los padres anhelan que en un futuro sean personas de bien y tengan la educación que ellos no pudieron. Los CREA serán estos espacios y estos puntos de encuentro para que los niños puedan recibir equipamiento, conexión y por sobre todo enseñanza, es decir, un lugar de reforzamiento educacional y aprendizaje.

El programa que dirige Nicolás Quesille y que está realizado y creado por CookingMedia, se ha activado por más de 350 historias en un trabajo mancomunado que ha demostrado estar lejos de ser un programa asistencialista y que ha generado miles de sonrisas durante uno de los años más complicado que ha vivido nuestro país producto de la pandemia.

Fue en este contexto que ayer, cumpliendo los 300 capítulos, el programa social de Canal 13 estuvo informando acerca de la pandemia y de la nueva decisión que tomó el Minsal que durante esta tarde decretó cuarentena total para la Región Metropolitana. Con ello, el periodista Matías Vera conversó en exclusiva con Giovanni Cárdenas, ex participante de MasterChef, quien estuvo intubado 18 días tras contagiarse de Covid-19.