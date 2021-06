Ignacia Baeza vuelve a las teleseries interpretando a una villana cómica: “Construimos algo muy distinto a la Trini de Pacto de Sangre”

A tres años del fenómeno de “Pacto de sangre” y de su alabado personaje de la malvada “Trinidad Errázuriz”, Ignacia Baeza volverá a las teleseries y lo hará desde este 14 de junio en “La torre de Mabel”. Se trata de la telenovela que Canal 13 estrenará dicha jornada después del partido Chile versus Argentina por Copa América 2021 y que se transmitirá posteriormente de lunes a jueves después de “Tele13 central”.

En la apuesta de ficción que tiene a Matías Ovalle en la producción ejecutiva, la actriz dará vida a la villana de la historia, “Laura Elizondo”, más conocida como “Lala”. Ella es una abogada que trabaja en la inmobiliaria de su familia y que está enamorada de su primo “Gaspar” (Álvaro Espinoza), sin importarle que él esté casado con “Mabel” (Paloma Moreno) y que el matrimonio tenga dos pequeños hijos.

Baeza relató que “al principio estaba súper asustada de caer en lo mismo, me preguntaba cómo me iba a desprender de Trinidad, que marcó algo, pero con el paso de tiempo descubrí que era otro personaje, otro tipo de villana, más impulsiva claramente… y quizás no es mala, más bien todo lo que hace es por amor. Porque ella no tiene familia, no tiene que proteger a unos hijos ni a un marido, y ya desde ahí la hacía distinta; y a eso se suma que esto es comedia, entonces todo eso la hace diferente”.

En ese sentido, Ignacia declaró que “junto a los directores construimos algo muy distinto a la Trini de Pacto de Sangre… creo que la gente hasta la puede querer un poco”. Es que “Laura” sufrirá por amor y su maldad, al ser una teleserie en formato de comedia, irá mucho por el lado del humor, al estilo de las villanas cómicas, algo muy común de los productos Disney: “Claramente pensé en Disney y desde ahí también mezclé muchas cosas y todo muy entretenido. Yo diría que saqué a la Ignacia divertida que está adentro y la junté con muchos otros referentes que están en nuestra sociedad, de mujeres cuicas, perfeccionistas, líderes de empresas y secas en lo que hacen, pero inestables”.

Es así como la actriz comentó que “esto fue jugar y lo bonito del personaje es que uno puede decir que es la mala de la teleserie, pero, emocionalmente, lo que destaco es justamente que es súper inestable. Es una mina que es romántica también, que canta en el auto a Ricardo Arjona y a Luis Miguel y sufre de amor porque no puede tener a este primo que tanto quiere, entonces esa dualidad de ella hace que se pueda aguantar”.

“Laura Elizondo” será un personaje lleno de tics y tocs, desde andar limpiando todo con alcohol gel hasta mover su pelo de arriba a abajo constantemente. “Ella es lo más nerviosa que hay, todo la altera y la saca de su centro, así que es bien divertida también desde ese lugar”, adelanta la actriz sobre su nuevo rol en producciones dramáticas.