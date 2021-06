“No sé qué me van a inyectar”: Leo Méndez recibió críticas tras argumentos antivacunas en PH

El pasado viernes en Chilevisión se emitió un nuevo capítulo de “Podemos Hablar“, en donde participaron Iván Cabrera, Claudia Pizarro, Eva Gómez, Helhue Sukni y Leo Méndez.

Este último generó múltiples polémicas, luego de que entregara su opinión en contra de las vacunas del Covid-19, luego de que el animador Julián Elfenbein preguntara qué harían con las personas aún no se han inoculado.

Ante esto expresó: “Me voy a vacunar porque el sistema me está obligando. Aún no lo he hecho, nunca me he vacunado antes y no me ha pasado nada“.

“Nadie me está diciendo lo que me están poniendo en mi cuerpo, no es nada seguro. Todavía no hay ningún antídoto para otras enfermedades graves y ahora en menos de un año salió esto. No lo creo“, sumó luego.

Ante las palabras del músico, Julián Elfenbein realizó un fuerte llamado a vacunarse. “Tiene que hacerlo toda la población, más allá si lo exigen o no. Es un tema de salud pública, el que no lo hace pone en riesgo a los demás“, sostuvo el animador.

A pesar de esto, Leo Méndez continuó con su argumento. “Me hecho PCR y he estado encerrado todo el rato. No sé lo que me van a inyectar“.

“No le tengo fe a ninguna vacuna, por lo menos tengo los cojones para decirlo”, finalizó el artista.

Estas palabras generaron múltiples críticas en las redes sociales, quienes criticaron la postura de Méndez ante la vacuna contra el Covid-19.

Revisa aquí algunas de las reacciones:

Dj Méndez y los anti vacunas dicen que no se vacunan porque no saben lo q les están inyectando … y saben lo q están comiendo ? O lo q tienen los medicamentos que toman ? Las inyecciones q se ponen ? Los tragos q toman ? #PodemosHablarCHV GENTE WEONA — ALESIS (@alesiskalpo) June 12, 2021

fuera de webeo me encanta DJ Méndez como músico, pero weon te has metido de todo para dentro, quizás hoy en día no, pero decir no me vacuno porque no se que me están metiendo, cuando te metiste mil weas, me estas webiando jajaja #PodemosHablarCHV — Rocker Nativa (@ROCKERA_NATIVA) June 12, 2021

Le hace falta una clase de biología al DJ Méndez en #PodemosHablarCHV — Gustavo (@gusfoon) June 12, 2021

Que mas se puede esperar del DJ Mendez poh, repitiendo discursos aprendidos de la rrss. #Vacunate #PodemosHablarCHV — Mary Crawley (@Iamnotladymary) June 12, 2021