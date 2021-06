Álvaro Gómez no solo será actor en “La torre de Mabel”: Debutará cantando tema propio y destacará en su banda sonora

Este lunes 14 de junio llegará a las pantallas de Canal 13 “La torre de Mabel”, teleserie que tendrá su primer capítulo tras el partido de Chile versus Argentina. En ella, los televidentes conocerán la historia de “Mabel Andrade” (Paloma Moreno), quien debe rehacer su vida luego de que se separe y quede lejos de sus hijos, llegando a vivir a un colapsado edificio de Santiago centro e instalándose ahí con un motel clandestino.

Y esta trama, original de Julio Rojas y que trabajó un equipo de guionistas encabezado por Patricio Heim, tendrá una banda sonora que sorprenderá al público con grandes novedades, entre ellas el debut de Álvaro Gómez interpretando un tema propio.

Se trata de “Preso de mi mentira”, el cual justamente acompañará las escenas del personaje que el actor interpretará en la ficción, “Carlos Ortega”, quien será más conocido como “Cluny”. Él será el encargado de poner en aprietos amorosamente a “Mabel” después de que ella se separe.

Acerca de la llegada de Gómez a la banda sonora de la teleserie que él también protagoniza, Egon Steger, musicalizador de “La torre de Mabel”, cuenta que “Gonzalo Yáñez, que trabajó con nosotros en la creación de varios temas, tuvo la idea de que Álvaro interpretara una canción, probaron y funcionó. Se trata de una balada un poco retro”.

“Yo estoy muy agradecido de Gonzalo Yáñez, porque además de darme la oportunidad, fue muy generoso como para soltar este tema y decirme cántalo tú, porque es un tema que iba a cantar él”, da a conocer Álvaro, quien añade que cuando el compositor le propuso la idea, pensó que él le estaba haciendo una broma. Sin embargo, en absoluto era así y se lanzaron a esta aventura, grabaron la canción y finalmente ésta sobresaldrá en las escenas de su personaje en la telenovela nocturna.

“Me llena de sensaciones muy positivas, muy lindas y muy ricas. A mí el canto me ha acompañado toda la vida, es algo que me gusta hacer desde chico, yo participaba en festivales de mi colegio y estuve en coros en Osorno, y ahora de grande he seguido cantando. En algún momento, hace cuatro años, tuve una banda donde hacíamos covers de cantantes como Roberto Carlos, José Feliciano y José Luis Perales… eran covers distintos, versiones más banqueta y más pop, y con eso tuvimos tocatas en vivo”.

Es tanta su pasión por el canto, que el intérprete del detective “Feliciano Fernández” de “Pacto de sangre” confiesa que “yo, de alguna u otra forma, soy un cantante frustrado. Cada vez que pienso qué me hubiese gustado ser en la vida si no hubiese sido actor, pienso en una estrella de rock (ríe). Me hubiera gustado estar arriba de los escenarios cantando”. De ahí es que le encante participar en musicales, como “Mamma mia”, “Annie” y “Peter Pan, la magia de ser niño”, por ejemplo, y que haya hechos ya tantos en su carrera, declarando “es lo que más me gusta en géneros teatrales”.

Respecto a su incursión musical en “La torre de Mabel”, el ex integrante de apuestas dramáticas como “Martín Rivas”, “Las Vega´s” y “Amanda” enfatiza que lo hace “muy humildemente, desde un lugar de compromiso con el proyecto, con muchas ganas, como la posibilidad de incursionar en cosas nuevas, jugando desde ahí, y como el cumplimiento de un sueño”, sintetizando que “me gustó mucho haber sido parte del proyecto, que esto sirviera para La torre de Mabel, pero además para mi propio personaje, para enriquecerlo de alguna manera y estar acompañándolo desde la música también”.

Y así como Álvaro Gómez debutará oficialmente con tema propio en “La torre de Mabel”, la banda sonora de la apuesta de ficción realizada por AGTV para Canal 13 tiene varias otras sorpresas, partiendo porque, como adelanta Egon Steger, “la música está hecha para esta teleserie, casi en un 90% son canciones hechas especialmente para la teleserie y desde ahí podemos decir que es distinta, fresca y entretenida”.

Detrás del tema central, por ejemplo, están Gonzalo Yáñez y Claudio Carrizo, quienes trabajaron en “Nunca cambiaré”, interpretado por Cata Pavez, mientras que Gonzalo Yáñez canta “Esclavo de tu corazón”, que acompañará las escenas de “Raúl” (Luis Uribe), el hombre que ha dejado sola a “Pandora” (Blanca Lewin) con su hijo “José Tomás” (Renato Jofré).

En tanto, Rigeo participa en el soundtrack de esta producción dramática con “La torre de Mabel”, el cual estará presente en las vivencias que se dan en el colapsado edificio en el cual se centrará la acción.

“La torre de Mabel”, gran estreno en horario especial este lunes después del partido Chile/Argentina por Copa América 2021 y posteriormente de lunes a jueves tras “Tele13 central” por las pantallas de Canal 13.