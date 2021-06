“Lloro de impotencia”: Mila Correa debió ser hospitalizada tras contagiarse de Covid-19

La exchica reality Mila Correa no ha pasado buenos momentos durante el último tiempo, luego de que en octubre del 2020 le detectaran cáncer de mama, contra el cual lucha.

Pero este escenario se complicó, luego de que el pasado domingo tuviera que ser hospitalizada, luego de que se contagiara de Covid-19.

Esto fue narrado por la ex “Amor a Prueba”, situación que relató con una cruda imagen recostada en una camilla.

“Son mis últimos minutos con el celular y lo único que me gustaría pedir es que la gente tome conciencia. Llevo meses cuidándome, meses, privándome de todo, privándome inclusive de estar con mi familia y más cercanos por cuidarme del cáncer”, inició señalando.

Luego continuó: “El día de hoy me encuentro en urgencias. He vomitado del dolor, me han tratado de estabilizar todo el día, e infelizmente mi resultado PCR salió positivo. Digo infelizmente, porque por culpa de irresponsabilidad de terceros me dio covid“.

Luego continuó: “Hoy, por primera vez desde que me detectaron cáncer, lloro, y lloro de impotencia, de rabia, porque primera vez siento que no es justo. Sé que saldré victoriosa de esta, Diosito, Sé que nunca me desamparas”.

Por último sostuvo: “¡Sean responsables! Si tienes covid, alguien en tu casa tiene, o tienes sospecha, quédate en casa. Si eres irresponsable, no enfermes al resto por tu irresponsabilidad”.

Aquí puedes revisar la publicación: