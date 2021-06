"No sea hue... no haga como yo": Coté López terminó en la clínica tras descuido con sus lentes de contacto

El pasado lunes la influencer Coté López debió asistir a la clínica, luego de que en horas de la mañana reportara un dolor en uno de sus ojos.

La situación fue narrada a través de las historias de Instagram, en donde la empresaria narró que se había sacado el lente de contacto óptico y no podía cerrar bien el ojo, el cual estaba irritado.

Luego López realizó un mea culpa, señalando que esta no era la primera oportunidad en la que experimentaba malestares en el ojo, atribuyéndolo a que estuvo mucho tiempo con el lente puesto.

“Esto es para que ustedes aprendan a sacarse los lentes de contacto en la noche. No sea hue**, no haga como yo“, narró en una de las historias que compartió.

El dolor que experimentó la influencer fue tal que incluso asistió a la clínica. “Me voy al doctor, no aguanto más”, expresó, para que luego horas más tarde entregara detalles de su diagnóstico.

“Tenía úlceras, así que ahora con antibióticos y analgésicos ¿Ven que no estaba alaraqueando? Si me dolía de verdad… y fue por el lente de contacto, para que aprendan ustedes por lo menos, yo no aprendo”, relató.

Finalmente la influencer se refirió a una cirugía en los ojos, operación que había descartado con anterioridad debido a que le daba miedo. No obstante esta experiencia la hizo cambiar de parecer. “Me voy a operar al final“, cerró.