Ingrid Cruz reflexionó sobre el paso del tiempo con antigua fotografía: "Me permito extrañar y pensar..."

Recientemente la actriz Ingrid Cruz compartió una fotografía del recuerdo, en donde posó en bikini y se luce con el cabello más largo.

Junto a la imagen compartió un reflexivo mensaje, en el cual aludió al paso del tiempo, luego de que se encuentre próxima a cumplir 46 años.

“Hay ratos en que extraño cosas tan superficiales como estas, como otros, en que pienso más de lo que debería”, inició señalando la intérprete nacional en la publicación de Instagram.

Luego continuó: “Me permito extrañar y pensar, pero apenas me doy cuenta que le he dedicado mucho rato, respiro y cambio el switch, y empiezo a agradecer. Y por Dios que me ayuda”.

Tras esto aludió a su próximo cumpleaños que será el 1 de julio, situación que la pondría “melancólica y retrospectiva”.

Finalmente le envió positivos deseos a sus seguidores. “Les mando un beso gigante, respiren profundo y que tengan una semana maravillosa”.

Aquí puedes ver la publicación: