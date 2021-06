"¡Me pegó en el ojo conch...!": TVN emitió reportaje con imágenes inéditas sobre el ataque a Esteban Sánchez e Iván Núñez en Tirúa

La noche de este jueves, Televisión Nacional (TVN) emitió un reportaje con imágenes inéditas sobre el ataque que sufrieron el camarógrafo Esteban Sánchez y el periodista Iván Núñez en Tirúa, donde habían concretado una entrevista con Héctor Llaitul, líder de la CAM.

En dicho lugar, los profesionales del canal público fueron atacados a disparos, uno de los cuales impactó en el ojo derecho del camarógrafo, quien terminó perdiendo la visión.

De hecho, en el reportaje se muestra un video exclusivo donde se evidencia el complejo momento que ambos vivieron, cuando Sánchez recibió el disparo e Iván tuvo que continuar conduciendo el vehículo en el que se desplazaban, cuyos neumáticos habían estallado.

“Me pegó en el ojo conchet…”, se escucha decir al camarógrafo en el video, quien le solicitó a su compañero no detenerse. En tanto, Núñez expresa desesperado “¡Esteban! ¡Esteban! ¡Esteban quédate conmigo! ¡Esteban, no te vayai!”.

Según relató Esteban, “lo único que le pedía (a Iván) era ‘sácame de acá, sácame de acá. Por las convulsiones, con la cabeza sangrando y el ojo sangrando, yo dije… ‘me voy a morir’“, recordó.

En el registro se escucha también el momento cuando Núñez se bajó del vehículo para solicitarle ayuda a unas personas que justo se desplazaban por ese lugar, quienes los llevaron finalmente a urgencias.