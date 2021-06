"Los castigos tienen que ser duros (...) La gente se ríe de las sanciones": Rodrigo Sepúlveda se lanza contra asistentes a fiestas clandestinas

Una contundente opinión fue la que entregó durante la jornada de este sábado el periodista de “Meganoticias Alerta”, Rodrigo Sepúlveda, quien criticó duramente a los asistentes de las fiestas clandestinas realizadas a nivel nacional, pese a la pandemia de Covid-19.

“Me parece que acá hay una irresponsabilidad tremenda de la gente”, manifestó el comunicador. A esto añadió: “Imagínense la cantidad de carabineros que están perdidos haciendo una pega de una fiesta clandestina, en vez de estar en otras cosas que son mucho más relevantes”.

En este sentido, reiteró que “hay gente que es muy irresponsable y que le da lo mismo. La gente va a seguir haciéndolo, porque hay una conducta que es absolutamente incontrolable“.

Sobre este punto, el profesional de Mega aseguró que bajo su visión, “los castigos tienen que ser duros, deben ser reales, porque de lo contrario no sirve. La gente se ríe de las sanciones, se ríe en la cara de las sanciones, porque no creen, porque no existen”.

“Las cosas hay que decirlas de verdad, aunque te duela (…) ¿qué sacan con llevárselos un rato? Sí después andan libres y da lo mismo. La gente sigue carreteando y da lo mismo”, cuestionó finalmente.