“Me ha demandado tres veces y ahora me regala rosas”: El enojo de Sigrid Alegría contra el padre de sus hijos por insólito regalo

Un fuerte descargo fue el que realizó la actriz Sigrid Alegría a través de sus redes sociales, y especialmente en su cuenta de Instagram, plataforma donde ostenta más de 752 mil seguidores.

En el espacio, la reconocida intérprete dio a conocer una insólita situación que vivió en el día de su cumpleaños, que fue celebrado el pasado viernes 18 de junio. En aquella instancia, Sigrid recibió un particular regalo del padre de sus hijos, quien -según ella- ha interpuesto demandas en tres ocasiones contra ella.

“No paga la pensión alimenticia hace años, me vació la cuenta bancaria, me ha demandado tres veces, me insulta cada vez que puede”, comenzó expresando la actriz junto a una imagen donde aparece el regalo de su ex.

“Ahora me regala rosas rojas diciendo que son de parte de los niños“, agregó, compartiendo también una encuesta con sus seguidores, para consultar si se trataba de un acto de “violencia” o de “locura”.

