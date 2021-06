“Es una conducta pelotuda e irresponsable”: La fuerte respuesta de José Antonio Neme a antivacunas que lo increparon

José Antonio Neme increpó a todos los antivacunas que en el último tiempo lo han tildado de “dictador” por estar a favor de la inoculación contra el Covid-19 y otras enfermedades. El periodista manifestó su molestia por medio de un video en su cuenta de Instagram.

“Soy de mecha bien corta y no me gusta que me arrastren el poncho. Voy a darle un punto final porque todo esto me tiene bastante inquieto”, partió expresando el molesto comunicador.

A lo anterior agregó: ” A todas aquellas personas que escriben que soy un dictador y vendido. La verdad que el tema es muy interesante para no hacerse cargo”.

“Primero, voy a ser provacuna de aquí hasta el día que me muera y voy a hacer todo lo posible para que la gente se vacune contra esta y contra cualquier otra enfermedad“, complementó.

En el registro también se refirió a los internautas que lo acusan de recibir “auspicio” por parte de laboratorios para “publicitar” dichas vacunas. El hecho fue tajantemente desmentido por el periodista, quien explicó que es provacuna porque le preocupa su salud y la salud del resto.

“A mí no me van a convencer de nada, porque yo tengo la piel más gruesa que la de un tiranosaurio rex. Me importa un bledo que me insulten, me importa un soberano pepinillo que me digan que soy un vendido (…) En esa lógica de mierda yo no entro”, señaló.

Por otra parte, Neme ironizó con las “teorías conspirativas” que circulan en la web donde se indica que por medio de la inoculación se inyectaría un chip y que las dosis tienen magnetismo.

“Como si nuestra vida fuera tan interesante, como si nos estuvieran siguiendo (…) Verdad que la vacuna es lo más peligroso que han ingerido”, señaló.

“El nivel de ignorancia en Chile y a nivel mundial es un grave daño a la salud pública (…) La antivacuna es una conducta pelotuda e irresponsable con el resto”, finalizó el periodista.